Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Американская фармкомпания Pfizer и ее партнер немецкая BioNTech направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос об одобрении бустерной дозы своей вакцины против COVID-19 для использования среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщается на сайте разработчика препарата.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

Представленные в ведомство документы содержат результаты второй фазы испытаний вакцины. Pfizer и BioNTech намерены отправить подобные запросы Европейскому агентству лекарственных средств, а также ряду других регулирующих органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министр здравоохранения Панамы Луис Франсиско Сукре заявил, что в республике разрешили введение четвертой дозы вакцины от коронавирусной инфекции для лиц старше 50 лет.

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