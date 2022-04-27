Вашингтон, 27 апреля, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Американская фармкомпания Pfizer и ее партнер немецкая BioNTech направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос об одобрении бустерной дозы своей вакцины против COVID-19 для использования среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщается на сайте разработчика препарата.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Представленные в ведомство документы содержат результаты второй фазы испытаний вакцины. Pfizer и BioNTech намерены отправить подобные запросы Европейскому агентству лекарственных средств, а также ряду других регулирующих органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министр здравоохранения Панамы Луис Франсиско Сукре заявил, что в республике разрешили введение четвертой дозы вакцины от коронавирусной инфекции для лиц старше 50 лет.