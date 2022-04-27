Хабаровск, , 03:40 — REGNUM Предприятиям Дальнего Востока окажут дополнительные меры поддержки, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 26 апреля в ходе рабочей поездки в Хабаровск, сообщает телеграм-канал полпредства.

Хабаровский судостроительный завод Khabkrai.ru

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«Для Дальнего Востока проработаны меры по субсидированию процентных ставок по кредитам. На это выделено 29 млрд рублей – достаточно большая сумма. Существенно большая, чем по другим регионам. Мы постараемся в самое ближайшее время эти деньги довести до всех предприятий, которые в этом нуждаются, сделать всё, чтобы они были недорогими», — заверил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные средства на развитие социальной инфраструктуры получат три региона Дальнего Востока — решение принято по итогам заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО в Хабаровске 26 апреля.