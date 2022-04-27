Владикавказ, 27 апреля, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Федеральный пакет акций «Севкавгеохимии» остался у прежнего собственника — приватизационные торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Планировалось реализовать полный пакет акций компании, работающей во Владикавказе, передаёт ИА REGNUM.

Prokuror.kaluga.ru Молоток

«Признать аукцион не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (протокол признания претендентов участниками аукциона от «19» апреля 2022 года)», — уточняется в документе.

Напомним, начальная цена пакета госакций составляла 37 035 000 рублей при шаге аукциона — 1 500 000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торги по продаже небольшого госпакета акций одного из старейших заводов Владивостока — ПАО «Завод «Варяг» — также не заинтересовали покупателей.