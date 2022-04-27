Красноярск, 27 апреля 2022, 03:35 — REGNUM В среду, 27 апреля, в Красноярске облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В 07:20 на Театральной площади было +3 °C.
Ночью с 27 на 28 апреля ожидается до +1… +3 °C, облачно, без осадков.
Скорость западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.
В четверг, 28 апреля, в Красноярске до +13… +17 °C, облачно, временами небольшой дождь. Ночью — до +5… +7 °C, облачно, без осадков.
В пятницу, 29 апреля, в Красноярске ожидается до +16… +19 °C днём и до +11… +15 °C ночью. Облачно, без осадков.
27 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, метель. На севере центральных районов Красноярского края и в Хакасии на дорогах местами гололедица.
27−28 апреля в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировали два лесных пожара на общей площади 10,5 га – в Березовском и Манском районах.
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