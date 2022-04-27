Хабаровск, 27 апреля, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Дополнительные средства на развитие социальной инфраструктуры получат три региона Дальнего Востока — решение принято по итогам заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО в Хабаровске 26 апреля, сообщается в телеграм-канале полпредства.

Ольга Демиденко Ванино, Хабаровский край

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Так, Приморью выделят 128,7 млн рублей на благоустройство Арсеньева в рамках подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения исследователя Владимира Арсеньева, включая обновление территории ДК «Прогресс». Кроме того, 170,4 млн рублей направят на строительство центра культурного развития в Большом Камне.

Хабаровскому краю увеличено финансирование на уже утверждённые проекты в Комсомольске-на-Амуре. Дополнительные средства используют на завершение стройки третьего и четвёртого этапа центра развития спорта, продолжение строительства онкодиспансера. Также регион получит 99,6 млн рублей на приобретение медицинского оборудования и пяти автомобилей скорой помощи для посёлка Ванино.

Приамурью за счёт перераспределения экономии увеличено финансирование на завершение капитального ремонта территории и стадиона школы в селе Варваровка.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провёл 26 апреля в Хабаровске встречу с инвесторами.