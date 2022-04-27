Лос-Анджелес, США, , 03:22 — REGNUM Warner Bros. и студия DC официально объявили о старте производства второй части «Бэтмена». Об этом 27 апреля сообщил портал Comicbook.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

Компании анонсировали продолжение кинокомикса Мэтта Ривза на фанатском фестивале CinemaCon 2022. Глава Warner Bros. Тоби Эммерих подтвердил, что Ривз вернётся в кресло режиссёра. «Одним из фильмов, который, несомненно, стал хитом в этом году, был «Бэтмен» Мэтта Ривза», — подчеркнул Эммерих. Продюсер добавил, что Роберт Паттинсон и другие члены команды проекта вернутся к своим ролям.

Напомним, мировая премьера «Бэтмена» состоялась 4 марта 2022 года, онлайн-кинотеатр HBO Max начал показывать кинокомикс 18 апреля 2022-го. По состоянию на сегодня фильм, бюджет которого составил около $200 млн, собрал в США $365 млн, а в мире — $754 млн.

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