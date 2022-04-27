Лос-Анджелес, США, 27 апреля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Warner Bros. и студия DC официально объявили о старте производства второй части «Бэтмена». Об этом 27 апреля сообщил портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Компании анонсировали продолжение кинокомикса Мэтта Ривза на фанатском фестивале CinemaCon 2022. Глава Warner Bros. Тоби Эммерих подтвердил, что Ривз вернётся в кресло режиссёра. «Одним из фильмов, который, несомненно, стал хитом в этом году, был «Бэтмен» Мэтта Ривза», — подчеркнул Эммерих. Продюсер добавил, что Роберт Паттинсон и другие члены команды проекта вернутся к своим ролям.

Напомним, мировая премьера «Бэтмена» состоялась 4 марта 2022 года, онлайн-кинотеатр HBO Max начал показывать кинокомикс 18 апреля 2022-го. По состоянию на сегодня фильм, бюджет которого составил около $200 млн, собрал в США $365 млн, а в мире — $754 млн.