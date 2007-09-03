Хабаровск, 27 апреля, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке в Хабаровске, 27 апреля заявил, что Россия в состоянии обеспечить участие молодым спортсменам в соревнованиях на международном уровне.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«Наши бойцы, руководители школ поддержали спецоперацию, поддержали президента Российской Федерации в принятых решениях. Реакция со стороны японских коллег была такая, что они запретят российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Не запретят. У нас сегодня в России мощная школа боевых искусств. Мы в состоянии обеспечить участие ребят на соревнованиях международного уровня вплоть до чемпионатов мира», — цитирует Трутнева телеграм-канал полпредства.

Как сообщало ИА REGNUM, все основные векторы работы по Дальнему Востоку должны сохраниться, несмотря на сложную обстановку в мире. Об этом в ходе встречи с инвесторами в Хабаровске заявил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.