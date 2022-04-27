Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Администрация США не ожидает дефицита продовольствия в стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 апреля на брифинге.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем, по ее словам, американские власти работают над укреплением продовольственной безопасности в мире как в одностороннем порядке, так и вместе со своими союзниками и партнерами.

Пресс-секретарь отметила, что США пытаются убеждать все страны воздерживаться от экспортных ограничений и чрезмерного накопления товаров, которые бы они в обычно экспортируют, поскольку такие действия могут «усугубить проблемы с цепями поставок и усилить инфляцию».

Кроме того, как сообщила Псаки, Вашингтон предпринимает шаги по финансированию в рамках международных структур для поддержки развивающихся стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Кэйити Кая заявила, что Вашингтону выгодно продолжение конфликта на Украине, поскольку США рассчитывают на серьезный продовольственный кризис.

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