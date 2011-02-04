Москва, 27 апреля, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Налоговый орган получил обратно свой банкротный иск, адресованный АО «Издательский дом «Аргументы недели», — владельцу одноимённого издания. Основанием для возвращения послужил мораторий, введенный федеральными властями на период с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Данное определение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Арбитраж Москвы прекратил производство по этому спору, инициированному ИФНС России №10 по Москве в начале марта 2022 года.

Напомним, подобная практика возвращения исков о несостоятельности начата судами по всем делам, инициированным кредиторами в период действия моратория. При этом, даже если иск подан ранее 1 апреля, но дело к производству к этой дате не принято, он также может быть возвращён. Между тем это не лишает кредиторов права повторно обратиться с заявлением уже после 1 октября.