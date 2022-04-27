Масатлан, Мексика, , 03:07 — REGNUM В международном аэропорту курортного города Масатлан, расположенного на тихоокеанском побережье мексиканского штата Синалоа, 26 апреля упал вертолёт Ми-17 министерства военно-морских сил (ВМС) Мексики, все находившиеся на его борту военнослужащие остались живы. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

По её информации, инцидент произошёл во время взлёта вертолёта ВМС, который был задействован в тушении лесных пожаров в штате Сонора.

министерство ВМС «На его борту находились пять военнослужащих, которые получили травмы, не представляющие угрозы для жизни».

Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники аэропорта, после чего травмированных военнослужащих госпитализировали. Представители военного ведомства начали расследование происшествия.

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