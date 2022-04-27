Масатлан, Мексика, 27 апреля 2022, 03:07 — REGNUM В международном аэропорту курортного города Масатлан, расположенного на тихоокеанском побережье мексиканского штата Синалоа, 26 апреля упал вертолёт Ми-17 министерства военно-морских сил (ВМС) Мексики, все находившиеся на его борту военнослужащие остались живы. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
По её информации, инцидент произошёл во время взлёта вертолёта ВМС, который был задействован в тушении лесных пожаров в штате Сонора.
Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники аэропорта, после чего травмированных военнослужащих госпитализировали. Представители военного ведомства начали расследование происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ан-26 упал в Запорожской области Украины из-за погодных условий и низкой высоты полёта.
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