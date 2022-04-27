Москва, 27 апреля, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Перечень брендов, которые смогут поставляться для реализации в Россию без разрешения правообладателей, утверждены Минпромторгом. Об этом 26 апреля рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин в интервью агентству «Прайм».

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В списке Минпромторга около 200 компаний, но он будет расширен за счёт производителей компьютерной техники и комплектующих к ней. Кроме того, в список могут быть включены и некоторые автоконцерны, в случае, если они захотят вернуться на российский рынок.

Юрист указал, что в случае санкционирования Минпромторгом любой бренд может быть ввезён в Россию и продаваться на российском рынке совершенно легально. При этом поставки товара будут вестись не через дилера, который был официально аккредитован на рынке, а по так называемым «серым» каналам, говоря иначе, с использованием альтернативных схем.

Таким способом можно будет избежать дефицита товаров в магазинах и предотвратить рост цен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сеть гипермаркетов OBI вновь начнёт работу в России.