Нью-Йорк, США, , 03:03 — REGNUM Netflix решил закрыть проект сериала «Мой сын — супергерой» (Raising Dion) после второго сезона. Об этом 26 апреля сообщил портал Deadline.

Пульт Netflix Brian Cantoni

«Грустно говорить, что Raising Dion ОТМЕНЕН», — написала на странице в соцсети актриса Сэмми Хейни, которая исполнила в шоу роль Эсперансы Хименес. Она поблагодарила фанатов за поддержку, отметив, что второй сезон шоу не уступал первому и был вполне успешным, и что многие люди хотели бы увидеть продолжение.

Напомним, премьера сериала «Мой сын — супергерой» (Raising Dion) состоялась на сайте Netflix 4 октября 2019 года. В основу этого проекта легли одноимённые комикс и короткометражный фильм Денниса Лю. Сюжет шоу рассказывает о матери, которая в какой-то момент понимает, что у её сына проявляются супергеройские способности.

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