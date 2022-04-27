Нью-Йорк, США, 27 апреля, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Netflix решил закрыть проект сериала «Мой сын — супергерой» (Raising Dion) после второго сезона. Об этом 26 апреля сообщил портал Deadline.

Brian Cantoni Пульт Netflix

«Грустно говорить, что Raising Dion ОТМЕНЕН», — написала на странице в соцсети актриса Сэмми Хейни, которая исполнила в шоу роль Эсперансы Хименес. Она поблагодарила фанатов за поддержку, отметив, что второй сезон шоу не уступал первому и был вполне успешным и что многие люди хотели бы увидеть продолжение.

Напомним, премьера сериала «Мой сын — супергерой» (Raising Dion) состоялась на сайте Netflix 4 октября 2019 года. В основу этого проекта легли одноимённые комикс и короткометражный фильм Денниса Лю. Сюжет шоу рассказывает о матери, которая в какой-то момент понимает, что у её сына проявляются супергеройские способности.