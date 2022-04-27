Петропавловск-Камчатский, 27 апреля, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали сейсмологи на территории Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Zeml.info Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 177 километрах от поселка Усть-Камчатск. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 25 километров. По предварительным данным, пострадавших или повреждений инфраструктуры на Камчатке не фиксировалось. Также не поступали обращения от местных жителей в экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля землетрясение магнитудой 3,9 произошло на Камчатке. Его очаг находился в 183 километрах от Усть-Камчатска на глубине 11 километров. Пострадавших не было.