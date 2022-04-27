Москва, , 02:56 — REGNUM По итогам тендера, проведенного Минпромторгом России по вопросу импортозамещения в сфере судостроения, контракт будет подписан с единственным участником. Из-за отсутствия конкуренции сэкономить не удалось и договор подпишут на 195 млн рублей. На сегодня он числится в стадии подписания поставщиком, передаёт ИА REGNUM.

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Информационно-аналитическим и научно-методическим сопровождением мероприятий, которые должны будут способствовать развитию импортозамещения в судостроительной отрасли и повышению уровня локализации оборудования, займётся АО «Центральный научно-исследовательский институт «Курс».

Компания была создана в 1979 году как головной институт в судостроительной отрасли. Руководит активом Виталий Ханычев. По открытым данным, институт был исполнителем почти сотни госконтрактов, большинство из которых по заказу Минпромторга РФ.

Напомним, трёхэтапный договор будет действовать до 15 ноября 2024 года. По нему планируется аванс в половину стоимости контракта.

Работы будут вести в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».