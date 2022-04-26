Бербанк, США, 27 апреля, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Студия Insomniac Games добавила в версию игры Marvel’s Spider-Man для консоли PlayStation 5 поддержку новых графических функций. Об этом 26 апреля сообщил портал GamesRadar.

Marvel Comics Скриншот игрового процесса игры Spider Man

Патч 1.007 добавил в Marvel’s Spider-Man Remastered режим частоты обновления экрана 120 Гц, отметив, что его смогут включить те владельцы PlayStation 5, у которых также есть телевизор с поддержкой этой функции. Кроме того, с релизом обновления в игре появилась поддержка технологии VRR (Variable Refresh Rate или «переменная частота обновления»), которая позволяет синхронизировать частоты выхода консоли и входа телевизора. Эта технология позволяет решить проблему различных артефактов изображения, которые появляются из-за разницы частот.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, вскоре Sony добавит в ПО PlayStation 5 поддержку VRR. Соответствующее обновление компания планирует выпустить до конца апреля 2022 года.