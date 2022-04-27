Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 02:41 — REGNUM Победителем карнавала в Рио-де-Жанейро в 2022 году стала школа самбы «Гранди Рио», сообщает портал G1.

Бразильский карнавал (сс) nateClicks

Указанный клуб представляет муниципалитет Дуки-ди-Кашиас. Отмечается, что школа выиграла чемпионат впервые в своей истории. В течение 30 лет она занимала второе место четыре раза.

Выступление команды было посвящено Эшу — персонажу африканского культа кандомбле, духу преображения и перемен, посланнику между мирами живых и мертвых. Последнее, 12-е место, заняла школа «Сан-Клементи». В 2022 году этот коллектив выступит «Золотой лиге», которая является во второй по значимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля заявил глава Специальной лиги школ самбы Рио-де-Жанейро (Liesa) Жоржи Перлингейру предложил проводить карнавальные шествия в городе чаще одного раза в год.

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