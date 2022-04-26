Монтевидео, 27 апреля, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Санкции в отношении России, введённые из-за ситуации на Украине, не поддержал Уругвай. Он заинтересован в развитии торговых отношений между странами. Об этом 26 апреля сообщил посол Уругвая в Москве Даниэль Кастильос, его слова приводит газета «Ла эрэ».

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Кастильос уточнил, что, несмотря на некоторую критику в адрес России и голосование против российской спецоперации на Украине, Уругвай не вводил и не поддерживает антироссийские экономические санкции.

Кроме того, Кастильос отметил, что санкционные меры мешают экспорту из Уругвая. По данным дипломата, Россия в 2021 году для Уругвая была на 13-м месте по объёму экспорта. Поставки на российский рынок осуществляли около 80 уругвайских компаний. Россия была на первом месте по важности для экспорта масла у уругвайских компаний и на третьем месте — для сыра.

«В долгосрочной перспективе нашей целью будет восстановление торговли, объемы которой могут сократиться в этом году, и укрепление новых торговых потоков», — указал посол.

Издание поясняет, что заявления были сделаны Кастильосом в ходе вебинара «Новые возможности импорта из стран Латинской Америки и Карибского бассейна», организатором которого была Торгово-промышленная палата (ТПП) России на прошлой неделе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что население Уругвая обеспокоено состоянием экономики в стране.