Вашингтон, , 02:39 — REGNUM США хотят заставить Россию уйти с Украины, а также исключить для Москвы на обозримые годы возможность попытаться вновь провести подобную военную операцию. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 26 апреля заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя сенаторам свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, Блинкен сказал, что не ошибётся, если назовёт его целью намерение «выдавить россиян с территории, которую они пытаются занять на востоке Украины».

Энтони Блинкен «И позвольте мне к этому добавить, поскольку, полагаю, это важно: а также… постараться гарантировать, что Россия будет не в состоянии повторить это упражнение через месяц, год или пять лет».

В своём выступлении глава госдепа напомнил о высказывании, сделанном накануне министром обороны США Ллойдом Остином. В опубликованном газетой The Washington Post материале шеф Пентагона прямо заявил, что «Вашингтон на словах и на деле начал предпринимать попытки подорвать потенциал российской армии».

Блинкен отметил, что не хочет здесь за президента Украины говорить о планах по вытеснению российских сил с востока Украины.

Энтони Блинкен «Но, если они таким образом формулируют свои цели как суверенная, демократическая, независимая страна, то это мы будем поддерживать».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что визит госсекретаря Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина на Украину оценивается положительно.

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