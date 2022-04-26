Блинкен назвал сенаторам цели США на Украине
Вашингтон, 27 апреля, 2022, 02:39 — ИА Регнум. США хотят заставить Россию уйти с Украины, а также исключить для Москвы на обозримые годы возможность попытаться вновь провести подобную военную операцию. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 26 апреля заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Комментируя сенаторам свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, Блинкен сказал, что не ошибётся, если назовёт его целью намерение «выдавить россиян с территории, которую они пытаются занять на востоке Украины».
В своём выступлении глава госдепа напомнил о высказывании, сделанном накануне министром обороны США Ллойдом Остином. В опубликованном газетой The Washington Post материале шеф Пентагона прямо заявил, что «Вашингтон на словах и на деле начал предпринимать попытки подорвать потенциал российской армии».
Блинкен отметил, что не хочет здесь за президента Украины говорить о планах по вытеснению российских сил с востока Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что визит госсекретаря Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина на Украину оценивается положительно.
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