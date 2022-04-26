Токио, 27 апреля, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Японская студия Game Freak, разрабатывающая игры на основе франшизы Pokemon, объявила о внедрении режима четырёхдневной рабочей недели. Об этом 27 апреля сообщил портал Kotaku.

Цитата из к/ф «Покемон. Детектив Пикачу». реж Роб Леттерман. 2019. США. Япония Покемон

Руководство Game Freak пояснило, что решило пойти на этот шаг из-за желания предоставить сотрудникам больше гибкости в работе. «Баланс между работой и личной жизнью всегда был для нас приоритетом, и с момента основания нашей студии мы дали нашим командам возможность найти правильный баланс между их профессиональной и личной жизнью», — написала Game Freak в пресс-релизе.

Издание отметило, что компания при этом выбрала странный подход, при котором зарплата сотрудников, выбравших четырёхдневную рабочую неделю, будет сокращена на 20%. Кроме того, из пресс-релиза не ясно, нужно ли будет таким сотрудникам периодически подавать соответствующее заявление или они могут перейти на этот режим работы насовсем.

Отметим, что ранее студии Young Horses (Bugsnax) и Eidos Montreal (Guardians of the Galaxy) также объявили о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. При этом компании заявили, что не планируют сокращать заработную плату. Последней игрой Game Freak является Pokemon Legends: Arceus.