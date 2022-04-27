Петропавловск-Камчатский, , 02:25 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском утром 27 апреля в очередной раз поступили анонимные сообщения о минировании учреждений образования, а также зданий городских думы и суда, сообщили в телеграм-канале городского округа.

Бомба Rafael Mizrahi

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Первое сообщение пришло в 09:14 по местному времени о минировании здания школы №45. Спецслужбы незамедлительно прибыли на место. Началась эвакуация учащихся и персонала учебного заведения.

В 09:24 поступила информация о заложенных взрывных устройствах в городских думе и суде, а также в школах № 1,7,8,12,27,30,36,39,41,42.

Всего из зданий учебных заведений, которые находились под угрозой взрыва, эвакуировали 5100 человек. Сотрудники спецслужб обследуют школы.

Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей города Магнитогорска (Челябинская область) задержаны за ложное сообщение о минировании двух многоквартирных жилых домов.