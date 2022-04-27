Лос-Анджелес, США, , 02:16 — REGNUM Автор серии комиксов «Грендель» Мэтт Вагнер поделился с фанатами подробностями о проекте сериала на основе его произведений, который будет показывать потоковый сервис Netlfix. Публикацию он разместил 26 апреля на своей странице в соцсети.

Комиксы Dimka.aman

Вагнер сообщил подписчикам, что премьера шоу состоится в 2022 году, к сожалению, пока он не назвал точную дату выхода первого эпизода. В публикации автор «Гренделя» разместил несколько концепт-артов.

Для справки: первый выпуск «Гренделя» издательство Dark Horse Comics опубликовало в октябре 1982 года. В центре повествования находится успешный писатель Хантер Роуз, который после смерти возлюбленной решает отомстить преступникам. Netflix анонсировал сериал на основе комиксов Вагнера в сентябре 2021 года. Шоу будет состоять из восьми эпизодов, в качестве сценариста проекта выступает Эндрю Дабб, ранее работавший над шоу «Сверхъестественное».

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