Вашингтон, , 02:16 — REGNUM Министерство юстиции США проведет независимое и якобы объективное расследование по делу сына американского президента Хантера Байдена, заявил глава ведомства Меррик Гарленд в ходе выступления в Сенате.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не будет какого-либо вмешательства политического или иного характера», — заявил он.

По словам Гарленда, ведомство будет всячески препятствовать любому вмешательству со стороны Белого дома. При этом он подчеркнул, что спецпрокурор по этому делу Дэвид Вайс, назначенный еще экс-президентом США Дональдом Трампом, будет максимально объективным.

Напомним, расследование по делу Хантера Байдена началось еще 2018 году. Тогда сына Джо Байдена заподозрили в финансовых махинациях на Украине, а также в связях с крупными китайскими корпорациями.