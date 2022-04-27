Пекин, , 02:08 — REGNUM Первый случай инфицирования человека штаммом птичьего гриппа H3N8 зарегистрирован в Китае. Об этом 27 апреля сообщило агентство BNO News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

Птичий грипп Ylrrw.cn

Уточняется, что инфекция была выявлена у ребёнка четырёх лет, проживающего в городе Чжумадянь в центральной провинции Хэнань. Заражение произошло при контакте с домашней птицей в начале апреля. 10 апреля ребёнка госпитализировали в связи с ухудшением состояния. Отмечается, что все родственники инфицированного здоровы.

Как отметили в комиссии здравоохранения Китая, штамм H3N8 не обладает способностью быстро передаваться от человека к человеку, поэтому риск возникновения крупного очага заболевания, либо эпидемии остаётся низким.

Стоит отметить, что штамм гриппа H3N8 чаще всего встречается у птиц, собак и лошадей. До сих пор случаев передачи данного вируса человеку официально зафиксировано не было. Однако именно этот штамм, по мнению некоторых вирусологов, мог быть причиной пандемии так называемой «испанки», гриппа, унесшего в 1889–1890 годах жизни около миллиона человек.