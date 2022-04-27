Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин отказался комментировать возможное принятие Украины в НАТО, поскольку такой вопрос якобы «не стоит на повестке дня». Об этом он заявил 26 апреля в интервью Fox News.

Ллойд Остин U.S. Army

Глава Пентагона отметил, что не хотел бы спекулировать на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не станет отказываться от пунктов в украинской конституции по поводу планов по членству в НАТО.

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