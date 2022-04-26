Вашингтон, 27 апреля, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин отказался комментировать возможное принятие Украины в НАТО, поскольку такой вопрос якобы «не стоит на повестке дня». Об этом он заявил 26 апреля в интервью Fox News.

U.S. Army Ллойд Остин

Глава Пентагона отметил, что не хотел бы спекулировать на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не станет отказываться от пунктов в украинской конституции по поводу планов по членству в НАТО.