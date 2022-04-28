Скопье, 28 апреля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1798 образцов выявил 124 новых случая заражения коронавирусом, из них 22 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировано 114 случаев выздоровления. Об этом 28 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Сања Малохоџиќ Куманово. Северная Македония

По последним данным, за сутки в стране не скончался ни один пациент с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлено 309 434 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9278, 299 653 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 503. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.