Приштина, , 23:47 — REGNUM Командующий Силами безопасности Косово Башким Яшари 26 апреля провел встречу с заместителем командующего европейскими силами США Майклом Говардом.

Силы безопасности Косово SUHEJLO

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили проблемы безопасности в Европе, особый акцент при этом был сделан на ситуацию на Украине и пресловутом «злокозненном влиянии России».

В ходе встречи представитель Косово подтвердил готовность принять на территории края многонациональные учения Defender Europe 23, которые пройдут под командованием ЕС.

Генерал Яшари подчеркнул, что Косово стремится к вступлению в НАТО, на что Говард заявил, что США поддержат Армию Косово (Силы безопасности Косово) в ее дальнейшем развитии посредством совместных учений, тренировок, экспертных оценок и военных программ.

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