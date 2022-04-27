Приштина, Сербия, 27 апреля, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Командующий Силами безопасности Косово Башким Яшари 26 апреля провел встречу с заместителем командующего европейскими силами США Майклом Говардом.

SUHEJLO Силы безопасности Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили проблемы безопасности в Европе, особый акцент при этом был сделан на ситуацию на Украине и пресловутом «злокозненном влиянии России».

В ходе встречи представитель Косово подтвердил готовность принять на территории края многонациональные учения Defender Europe 23, которые пройдут под командованием ЕС.

Генерал Яшари подчеркнул, что Косово стремится к вступлению в НАТО, на что Говард заявил, что США поддержат Армию Косово (Силы безопасности Косово) в ее дальнейшем развитии посредством совместных учений, тренировок, экспертных оценок и военных программ.