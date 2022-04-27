Тирана, 27 апреля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карин Донфрид 26 апреля в ходе визита в Албанию заявила, что ни премьер-министр Косово Альбин Курти, ни президент Косово Вьоса Османи не заявили о каких-либо условиях для возобновлении диалога в ходе встреч с ней 25 апреля.

State.gov Карен Донфрид

Как сообщает албанский телеканал T7, американский дипломат заявила, что стороны выразили готовность проявить серьезность и креативность в ходе диалога.

По словам Донфрид, лидеры Косово разделяют видение США о том что будущее края лежит в ЕС, а для этого необходимо заключить договор о взаимном признании с Сербией. При этом все стороны выражают готовность к диалогу.