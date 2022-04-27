Приштина, 27 апреля 2022, 22:40 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 26 апреля принял благодарственное письмо от главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарили Косово за активное участие в мероприятиях по поддержке Украины.
В ходе флешмоба Stand up for Ukraine, в котором принял участие и Курти, было собрано €9,1 млрд на помощь беженцам из Украины.
Во флешмобе приняли участие 40 правительств и негосударственных организаций, что, по мнению составителей письма, стало актом солидарности и единства в поддержке Украины.
Ранее в Косово выразили готовность принять до пяти тысяч беженцев из Украины.
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