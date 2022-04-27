Приштина, Сербия, 27 апреля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 26 апреля принял благодарственное письмо от главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарили Косово за активное участие в мероприятиях по поддержке Украины.

В ходе флешмоба Stand up for Ukraine, в котором принял участие и Курти, было собрано €9,1 млрд на помощь беженцам с Украины.

Во флешмобе приняли участие 40 правительств и негосударственных организаций, что, по мнению составителей письма, стало актом солидарности и единства в поддержке Украины.

Ранее в Косово выразили готовность принять до пяти тысяч беженцев с Украины.