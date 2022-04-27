Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Компания Blizzard, возможно, работает над новой игрой в жанре шутера (упор в таких играх сделан на огнестрельное оружие) от первого лица. Об этом 26 апреля сообщил портал Comicbook.

Blizzard Entertainment Carlos Gutiérrez

Ведущий геймдизайнер Blizzard Кристофер Хоул упомянул на своей странице в соцсети LinkedIn (запрещённый в России сервис), что работал над этим проектом на протяжении трёх лет. Он написал, что занимался созданием уровней, направлением взаимодействия пользователя с миром игры, боем и другими системами.

Редакция издания отметила, что эту игру Blizzard может анонсировать после того, как компания Microsoft завершит сделку по поглощению Activision Blizzard. Таким образом, пока не представленный шутер может стать эксклюзивом консолей Xbox и ПК-платформ Microsoft.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Blizzard опубликовала список ответов на самые задаваемые вопросы о проекте Overwatch 2. Разработчики также назвали системные требования будущей игры.

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