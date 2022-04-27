Нью-Йорк, США, , 01:45 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 апреля снижением на фоне роста инфляционных рисков, новой вспышки COVID-19 в Китае и ожидания майского заседания ФРС. Больше других потерял Nasdaq.

Фондовая биржа США Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 809,28 пункта (2,38%), до уровня 33 240,18 пункта. S& P 500 подешевел на 120,92 пункта (2,81%), до уровня 4175,20 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 514,11 пункта (3,95%), до уровня 12 490,74 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,38 (3,43%), до уровня $102,00 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 апреля ростом на фоне покупки владельцем и создателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском социальной сети Twitter.

Читайте также: Курс доллара вырос по итогам торгов на Московской бирже

Читайте ранее в этом сюжете: Индексы Уолл-стрит завершили день ростом на фоне покупки Маском Twitter