Варшава, , 01:41 — REGNUM Результаты своих поездок в Анкару и Москву обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой генсек ООН Антониу Гутерреш, 26 апреля сообщили в пресс-службе главы организации.

Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В офисе генсек также заявили, что Гутерреш поблагодарил польские власти за прием около 2 млн украинских беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля заместитель представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что встреча Антониу Гутерреша с президентом России Владимиром Путиным в Москве длилась около часа.

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