Варшава, 27 апреля, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Результаты своих поездок в Анкару и Москву обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой генсек ООН Антониу Гутерреш, 26 апреля сообщили в пресс-службе главы организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

В офисе генсека также заявили, что Гутерреш поблагодарил польские власти за прием около 2 млн украинских беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля заместитель представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что встреча Антониу Гутерреша с президентом России Владимиром Путиным в Москве длилась около часа.

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