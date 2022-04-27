Гавана, , 01:35 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 196 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранение республики.

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Отмечается, что это рекордно низкий показатель с начала 2022 года. Всего с начала пандемии на кубинской территории выявили 1 102 164 носителей SARS-CoV-2. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в республике скончались 8 525 человек.

В настоящее время на Кубе числится 1 059 активных случая заболевания COVID-19. Это также рекордно низкий показатель с начала 2022 года. Кубинский минздрав отмечает, что к 27 апреля в республике прошли курс ревакцинации против COVID-19 более половины жителей.