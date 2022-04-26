Дамаск, 27 апреля, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Несколько бойцов из курдских формирований «Сил демократической Сирии» (СДС) пострадали в результате подрыва на мине на востоке Сирии. Об этом 26 апреля сообщило агентство SANA со ссылкой на очевидцев.

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Они выполняли патрулирование совместно с американскими военными на границе провинций Хасеке и Дейр-эз-Зор. Взрывное устройство было установлено у обочины дороги, по которой двигалась колонна автомобилей.

Телеканал Al Mayadeen передал о том, что среди раненых есть и военнослужащие США.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля силы безопасности Сирии обнаружили бомбу, заложенную террористами в городе Даръа.