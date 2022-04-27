Москва, , 01:20 — REGNUM Ложь и лицемерие являются основой санкционного давления на Россию, Москва призывает к справедливому экономическому миропорядку. Такое заявление сделал 26 апреля замглавы МИД РФ Александр Панкин в ходе выступления по видеосвязи на Форуме Экономического и социального Совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Панкин отметил, что Россия оказалась под давлением беспрецедентных санкционных сер, которые несправедливы ни по форме, ни по сути, потому что в их основе — ложь и лицемерие. Замглавы МИД России призвал объединить усилия ради построения экономического миропорядка, который будет более справедливым.

Панкин подчеркнул, что страны Запада так и не приблизились к выполнению своих обязательств в области помощи развитию, несмотря даже на пандемию коронавируса, которая должна была их «подстегнуть».

Замглавы МИД России уточнил, что речь идёт о $200 млрд безвозмездной поддержки, которую развивающиеся страны недополучили только в 2021 году.

«Очевидно, что без пересмотра нынешнего глобального разделения труда, ускоренной индустриализации, диверсификации экономик и устранения сырьевой зависимости невозможно обеспечить опережающее устойчивое развитие», — заключил Панкин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России осудили заявление заместителя британского министра обороны Джеймса Хиппи о легитимности ударов украинской армии по объектам на территории России.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ осудили заявление из Лондона о легитимности ударов ВСУ по России