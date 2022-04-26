Москва, 27 апреля, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Ложь и лицемерие являются основой санкционного давления на Россию, Москва призывает к справедливому экономическому миропорядку. Такое заявление сделал 26 апреля замглавы МИД РФ Александр Панкин в ходе выступления по видеосвязи на Форуме Экономического и социального Совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Панкин отметил, что Россия оказалась под давлением беспрецедентных санкционных мер, которые не справедливы ни по форме, ни по сути, потому что в их основе — ложь и лицемерие. Замглавы МИД России призвал объединить усилия ради построения экономического миропорядка, который будет более справедливым.

Панкин подчеркнул, что страны Запада так и не приблизились к выполнению своих обязательств в области помощи развитию, несмотря даже на пандемию коронавируса, которая должна была их «подстегнуть».

Замглавы МИД России уточнил, что речь идёт о $200 млрд безвозмездной поддержки, которую развивающиеся страны недополучили только в 2021 году.

«Очевидно, что без пересмотра нынешнего глобального разделения труда, ускоренной индустриализации, диверсификации экономик и устранения сырьевой зависимости невозможно обеспечить опережающее устойчивое развитие», — заключил Панкин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России осудили заявление заместителя британского министра обороны Джеймса Хиппи о легитимности ударов украинской армии по объектам на территории России.