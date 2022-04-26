Лондон, 27 апреля, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывает западные страны отказаться от использования российских энергоресурсов и начать поставлять на Украину танки и самолёты. Об этом вечером 26 апреля сообщает пресс-служба британского МИД.

Gov.uk Лиз Трасс

В опубликованных выдержках из речи, с которой Трасс 27 апреля выступит на пасхальном банкете в Мэншн-Хаус — резиденции лорд-мэра лондонского Сити, говорится о необходимости значительно усилить санкционное давление на Россию, в том числе «раз и навсегда» отказаться от импорта российских нефти и газа. Глава Форин офиса призывает западные страны прекратить «финансировать проведение» Россией военной спецоперации на Украине и утверждает, что благодаря санкциям «РФ сталкивается с первым долговым дефолтом за столетие».

Лиз Трасс «Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины. Тяжёлое вооружение, танки, самолёты — мы должны лучше поискать в своих запасах, нарастить производство».

По словам британского министра, созданная «с целью гарантировать мир и процветание» мировая архитектура не оправдала ожидания Киева. Поэтому Лондон в международных отношениях переходит к новым принципам, «основывающимся на трёх сферах — военной силе, экономической безопасности и более продвинутых глобальных альянсах».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи анонсировал поставки Украине высокотехнологичных ракет.