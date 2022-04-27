Дамаск, , 01:15 — REGNUM Сирийские средства противовоздушной обороны отражают атаку Израиля на Дамаск, сообщает агентство SANA.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши ПВО противостоят израильской агрессии в небе над Дамаском», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в столице Сирии были слышны взрывы. Других подробностей произошедшего не приводится. Также нет сведений о возможных пострадавших или разрушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля израильская авиация атаковала установки ПВО Ирана в окрестностях сирийской столицы Дамаска. Также Израиль нанес удар по колонне военных автомобилей, которые доставили в Сирию беспилотники на базу ливанского движения «Хезболла».