Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Центр по контролю за поставками военной помощи Украине создан Пентагоном на базе Европейского командования ВС США в Штутгарте (EUCOM), передал телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в задачи объекта входят координация и ускорение поставок, поступающих из более чем 40 государств. Вместе с американскими военными в центре служат также представители не менее 15 других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Пентагон объявил, что общий объем помощи, который Украина получила от США с 24 февраля, оценивается в $3,4 млрд, а, начиная с января 2021 года, Киеву передали помощь на сумму в размере $4 млрд.

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