Исламабад, 27 апреля, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Двое военнослужащих погибли в результате нападения террористов в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Сообщается, что перестрелка произошла в районе Южный Вазиристан. Военнослужащие ответили огнем на нападение вооруженных боевиков. В результате перестрелки погибли двое военнослужащих пакистанской армии. В настоящее время в районе идет операция по поиску и ликвидации террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Пакистан привел армию в состояние повышенной боеготовности из-за начала военной операции Индии в Кашмире. При этом в Индии утверждают, что пакистанские власти приняли соответствующее решение после ликвидации террориста.