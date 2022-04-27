Лондон, 27 апреля 2022, 00:45 — REGNUM Поставки Украине высокотехнологичных ракет анонсировал заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи 26 апреля в ходе своего выступления в парламенте.
По словам Хиппи, Великобритания сможет предоставить Украине ракеты Brimstone через несколько недель. Хиппи пояснил, что власти Киева в последнее время делали запрос на поставку оперативно-тактических ракет повышенной дальности для поражения наземных целей. В связи с этим правительство Великобритании изучало вопрос о поставках ракет Brimstone.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Британии поддержали атаки Киева по территории России, назвав их легитимными.
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