Лондон, , 00:45 — REGNUM Поставки Украине высокотехнологичных ракет анонсировал заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи 26 апреля в ходе своего выступления в парламенте.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Хиппи, Великобритания сможет предоставить Украине ракеты Brimstone через несколько недель. Хиппи пояснил, что власти Киева в последнее время делали запрос на поставку оперативно-тактических ракет повышенной дальности для поражения наземных целей. В связи с этим правительство Великобритании изучало вопрос о поставках ракет Brimstone.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Британии поддержали атаки Киева по территории России, назвав их легитимными.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Британии поддержали атаки Киева по территории России