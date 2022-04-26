Вашингтон, 27 апреля, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден принял приглашение израильского премьер-министра Нафтали Беннета посетить Израиль, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 апреля на брифинге.

(сс) The White House Джен Псаки

Псаки напомнила, что несколько дней назад у Байдена и Беннета состоялся «продуктивный разговор». Именно в ходе этой беседы премьер-министр Израиля пригласил к себе в страну американского лидера, который уже дал согласие.

Точная дата визита пока неизвестна. В ходе прошедших переговоров лидеры государств также обменялись мнениями по «целому ряду глобальных и региональных вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля состоялась встреча помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы Совета по национальной безопасности Израиля Эяля Хулаты, которые обсудили проблемы глобальной и региональной безопасности, в том числе и ситуации вокруг Ирана и Украины.