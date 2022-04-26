Москва, 27 апреля, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Граждан России, выступивших против своей армии и государства, надо лишить трибуны и возможности заработка в России. Об этом 26 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Instagram.com/chulpanofficial Манижа с актрисой Чулпан Хаматовой

«Лишить гражданства таких уроженцев России нельзя по закону. Поэтому выходов два — или пересмотреть законы, или полностью лишить таких трибуны и возможностей заработка на Родине», — заявил эксперт.

Напомним, что 24 апреля 2022 года на митинге в Риге актриса Чулпан Хаматова, ранее выехавшая в Латвию, выступила с осуждением политики России и специальной военной операции ВС России на Украине.